Стало известно, когда озвучат результаты выборов-2021 в Самарской области

Окончательные итоги выборов озвучат 21 сентября 2021 года Фото: vk.com

В избиркоме Самарской области рассказали, когда будут подведены итоги выборов-2021. Окончательные данные должны представить во вторник, 21 сентября.

Напомним, в этом году жители выбирали депутатов в Госдуму РФ и региональный парламент. Голосование растянули на три дня — для безопасности и защиты здоровья граждан. Избирательные участки закрылись в 20:00 19 сентября. После этого начался подсчет голосов.

Сейчас члены избирательных комиссий обрабатывают бюллетени. По информации на 5 часов утра 20 сентября, на выборах в Самарскую губдуму седьмого созыва лидируют следующие партии: «Единая Россия» (50,54%), КПРФ (18,43%), ЛДПР (6,83%) и «Справедливая Россия» (5,5%). Меньше всего голосов получили «Яблоко» (0,95%) и «Партия роста» (0,39%). Окончательные цифры станут известны 21 сентября.