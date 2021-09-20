В Самарской области до 22 сентября объявили высокую пожарную опасность

Разводить в лесу костры запрещено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. С 20 по 22 сентября 2021 года в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов — 4 класс, сообщает Приволжское УГМС.

По статистике, чаще всего причиной возгораний в лесах становится человеческий фактор. Люди нередко забывают о правилах безопасности, что в итоге может привести к пожару.

Жителей региона призывают на время отказаться от посещения лесов. Заезжать туда на транспорте тоже нельзя. Запрещено разводить в лесу костры, жечь сухую траву и мусор. Кроме того, не следует бросать в лесу окурки или непотушенные сигареты, оставлять промасленные материалы и горючие смеси. Все это может вызвать пожар.