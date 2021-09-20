Резидент «Жигулевской долины» оснастил 175 автобусов Тольятти рециркуляторами воздуха

Резидент "Жигулевской долины" производит стационарные и передвижные бактерицидные облучатели

В Тольятти 175 автобусов оснастили бактерицидными рециркуляторами PHARM 03. Данные аппараты разработали конструкторы резидента «Жигулевской долины» - ООО «Волжский светотехнический завод Луч».

Рециркулятор позволяет провести УФ-обработку воздуха в общественном транспорте. Благодаря этому снижается риск распространения вирусных заболеваний. Прибор может работать даже при отрицательных температурах. Также он обладает высокой вибростойкостью. Управление рециркулятором идет с панели приборов водителя.

- В прошлом году наше министерство содействовало заводу «Луч» в вопросах, связанных с запуском полномасштабного производства бактерицидных облучателей, а региональный Фонд развития промышленности выдал предприятию льготный займ. Для реализации проектов наших инвесторов мы создаем лучшие условия, оказываем административную поддержку, привлекаем льготное финансирование, сопровождаем от идеи до запуска, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Генеральный директор завода «Луч» Константин Лазарев добавил, что сейчас предприятие производит стационарные и передвижные бактерицидные облучатели. Также были разработаны новые модели рециркуляторов: бытовые и для общественного транспорта.