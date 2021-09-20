В Самарской области 22-26 сентября пройдет международный экологический конгресс ELPIT-2021

Самарский политех станет одной из площадок проведения конгресса Фото: vk.com

В Самарской области с 22 по 26 сентября пройдет юбилейная 10-я научно-техническая конференция (8-й международный экологический конгресс) ELPIT-2021. Мероприятие будет посвящено Году науки и технологии в РФ.

Основными площадками конгресса станут Самарский политех и Институт экологии Волжского бассейна РАН в Тольятти. Там запланировано проведение пленарных заседаний, научных симпозиумов, выставки «Эко-лидер», научно-инновационного форума молодых ученых Young ELPIT и многого другого.

К примеру, 24 сентября в 14:30 в главном корпусе СамГТУ состоится международный круглый стол на тему «Проблемы обращения с отходами и использования вторичных ресурсов». В нем примут участие руководители и специалисты самарских предприятий, ведущие ученые из других регионов страны, а также представители общественных экологических организаций.

Отметим, конгресс ELPIT является одним из крупнейших экологических мероприятий в России. Он играет значимую роль в пропаганде бережного отношения к окружающей среде и экологической культуры. На нем представляют научные достижения, также конгресс является площадкой для диалога представителей власти, науки, производства и общественности.