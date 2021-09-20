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Происшествия20 сентября 2021 10:39

В Самарской области водитель Hyundai сбил лося и попал в больницу

Сохатый смял у авто капот и крышу, а также проломил лобовое стекло
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист наехал на лося, когда тот перебегал дорогу

Автомобилист наехал на лося, когда тот перебегал дорогу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 19 сентября, на 1011 км трассы М-5 «Урал» в Волжском районе произошло ДТП. В 17:20 под колеса автомобиля Hyundai Solaris угодил лось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 31-летний водитель легковушки двигался со стороны Уфы в направлении Пензы. В пути он не выбрал безопасную скорость и наехал на дикое животное. Удар был сильным. Лось смял у машины капот и крышу, а также проломил лобовое стекло.

В результате случившегося пострадал водитель иномарки. Его увезли в ближайшую больницу. Что стало с сохатым, не сообщается.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.