Партия «Единая Россия» заняла первое место на выборах в Госдуму РФ

Секретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров поздравил однопартийцев с победой

«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму РФ. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, она была чистой и честной.

Партия получила большинство голосов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. По данным ЦИК, за «Единую Россию» проголосовали более 9,76 млн человек (46,11%). Представители партии поблагодарили избирателей за проявленное доверие и поддержку. Теперь план работы ЕР на ближайшие пять лет — воплощение народной программы. Важными ее аспектами являются развитие здравоохранения, а также защита семьи и детей.

Секретарь самарского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров тоже выразил слова благодарности всем тем, кто исполнил свой гражданский долг и проголосовал на выборах-2021.

- Я хочу поблагодарить членов команды «Единой России», с которыми мы вместе собирали предложения людей (более 300 тысяч из них — от жителей Самарской области) в народную программу. И сегодня эта команда готова выполнять взятые на себя обязательства, выполняя наказы избирателей, реализуя их вместе с жителями по народной программе, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в этом году выборы в Госдуму РФ и региональный парламент проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Сейчас члены избирательных комиссий проверяют бюллетени. На данный момент обработано чуть более половины голосов — 50,02%. Лидирует партия «Единая Россия».