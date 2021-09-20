В Госдуму от Самарской области могут пройти два коммуниста

В Самаре проводят первые подсчеты количества голосов за партии и кандидатов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начинают подводить результаты выборов в Госдуму РФ - 2021, которые прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. На данный момент посчитаны голоса уже в части бюллетеней. Согласно информации, опубликованной на сайте Избиркома Самарской области, на данный момент сразу в двух округах численное преимущество в голосовании имеют кандидаты от КПРФ.

Так в Тольяттинском округе на данный момент 11300 голосов набрал Леонид Калашников, действующий депутат Госдумы РФ. С ним соревновалась Ирина Долгополова, молодая активистка из Тольятти, волонтер. В итоге сейчас у нее более 5000 голосов.

Настоящая борьба развернулась и в Промышленном округе. Здесь кандидаты от КПРФ и Единой России идут практически вровень. На данный момент с небольшим перевесом побеждает Михаил Матвеев. Он набрал больше голосов по Отрадному, Самаре - Промышленному и Советскому району, Кинелю. А вот в Борском районе, например, побеждает Игорь Станкевич, кандидат от партии власти.

Подсчеты голосов продлятся целый день. Объявлены результаты выборов должны быть 21 сентября 2021 года. Об этом рассказал председатель самарского избиркома Вадим Михеев.

Как распределились голоса, мы написали здесь.