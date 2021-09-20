ТОАЗ набрал первых работников на третий агрегат карбамида

Новый агрегат по производству карбамида должен заработать в начале 2022 года

Тольяттиазот начал прием работников на третий агрегат по производству карбамида. В число будущих сотрудников предприятия вошли уже более 20 человек.

Пока строительство производственного объекта еще не завершено. Его готовность сейчас составляет 65,7%. Однако ТОАЗ решил заранее начать подбор кандидатов. Новых работников трудоустроили на дополнительные штатные должности. До ввода в эксплуатацию третьего агрегата они будут стажироваться на первом и втором.

Напомним, строительство производственного объекта стартовало в сентябре 2018 года. За это время рабочие возвели гранбашню третьего агрегата. Сейчас его подключили к заводской тепловой сети. Скоро на агрегате запустят котельную. Также идет строительство новой конвейерной линии. Ее протянут от гранбашни до склада карбамида, а от него — до площадки погрузки продукции в ж/д вагоны. На данный момент готовы фундаменты транспортной системы, ведутся монтаж металлоконструкций и сборка конвейерных линий.

Третий агрегат карбамида планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 года. Новый производственный объект позволит создать в Тольятти 58 рабочих мест.