Дом пытаются построить с 2016 года. Фото: Яндекс.Карты

В историческом центре Самары опять пытаются достроить скандальную многоэтажку на берегу Волги. Застройщик вынес проект строительства дома на ул.Водников, 99-105 на публичные слушания. Он просит предоставить ему разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэрии.

Речь идет о возведении многоэтажного дома в Самарском районе на ул.Водников, 99-105, в границах исторического поселения. Строительство ведет ООО «Совместное дело», площадь застройки - 2318,4 кв.метров. Дом строится еще с 2016 года. Получив разрешение на строительство четырехэтажного дома, компания начала работы, но одновременно попыталась увеличить высотность здания до восьми этажей. Минстрой отказался корректировать выданное разрешение. Застройщик подал на ведомство в суд, однако еще в 2019 году проиграл процесс. Судья в своем решении указал, что застройщик хотел возвести здание высотой в 27,5 метров на территории, где она не должна превышать десяти метров. Решение арбитражного суда устояло в апелляции и кассации.

Тем не менее, застройщик решил попробовать еще раз. На публичные слушания вынесена просьба одобрить условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров застройки. В частности, строители просят разрешить многоэтажную высотную застройку при практически полном отсутствии парковочных мест – всего одно машиноместо на 10 квартир.

Публичные слушания пройдут 27 сентября в здании администрации Октябрьского района.