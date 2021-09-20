Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском университете

Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в пермском вузе. Он написал слова поддержки в своем инстаграм-аккаунте.

- Соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии в Перми. Самарская область скорбит вместе с вами. Сил пережить это горе. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - сказал глава региона.

Стрельба в Пермском государственном университете началась утром 20 сентября 2021 года. В здание зашел молодой человек с дробовиком и открыл огонь. Как пишет «КП-Пермь», погибли 8 человек, еще 24 получили различные ранения. Нападавшего обезвредили полицейские. При задержании он оказал сопротивление, и его ранили. По предварительным данным, стрелок — студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. На своей странице в соцсети он разместил пост с объяснением такого страшного поступка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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