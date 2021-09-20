Самарская область заняла четвертое место по суточному приросту COVID-больных 20 сентября 2021 года

20 пациентов не смогли победить болезнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 сентября 2021 года, в России подтвердились 19 744 случая заражения COVID-19. Общее число достигло 7 294 672, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По суточному приросту больных лидируют Москва (2 469), Санкт-Петербург (1 137) и Московская область (1 098). На четвертом месте оказалась Самарская область. Здесь инфекцию подхватили еще 512 жителей.

Закончили лечение 11 992 человека, в том числе 267 жителей 63 региона. Общее число тех, кто смог победить болезнь, — 6 510 674.

За сутки в России скончались 778 COVID-пациентов. 20 из них — жители Самарской области. Летальных случаев по стране за все время — 198 996.