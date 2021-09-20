В Тольятти горел один из корпусов АВТОВАЗа

Пожарные локализовали пламя на площади 120 кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 20 сентября 2021 года, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из корпусов АВТОВАЗа на Южном шоссе, 36. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов на пульт дежурного поступил в 11:31. Спасательные подразделения направили по повышенному рангу — Пожар № 2. В целях безопасности было эвакуировано 50 человек.

- В 12:26 пожар локализован на площади 120 кв. м. В 12:38 было ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет, - отметили в МЧС.

На месте работали 96 человек и 28 единиц техники. Специалисты устанавливают причину пожара.

В соцсетях рабочие завода пишут, что возгорание началось в корпусе 15/3. По предварительным данным, вспыхнул один из станков. Возможно, всему виной перегрев.