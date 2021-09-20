Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский получил вызов в сборную России

Это первый для Антона вызов в национальную команду. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский попал в расширенный состав сборной России на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года против Словакии и Словении. Это первый для Зиньковского вызов в сборную.

Напомним, национальная команда 8 октября дома примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.

Также в сборную России вызваны уроженец Самары и воспитанник местного футбола Арсен Захарян и тольяттинец Денис Макаров, которые выступают за московское «Динамо».

Последним до Зиньковского футболистом «Крыльев Советов», которого вызывали в сборную России, был Александр Соболев.