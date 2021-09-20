В Самаре в Куйбышевском районе снесут 13 аварийных домов 1933-1950-х годов постройки

На месте снесенных ветхих зданий планируют построить новое жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары будут сносить ветхие дома 50-х годов постройки. Один из домов даже был построен в 1933 году. Постановление о сносе аварийного жилья было опубликовано на сайте администрации Самары.

На месте снесенных домов планируют построить новое жилье. Администрация Самары сообщила о проведении публичных слушаний по планировке территории в границах улиц Центральной и Таганской.

Как сообщили чиновники, планируется снести тринадцать домов постройки прошлого века. Это дама под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18.