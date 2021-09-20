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Спорт20 сентября 2021 14:42

Валерий Карпин прокомментировал вызов Зиньковского в сборную России

По его словам, это еще ничего не значит
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Окончательный состав озвучат 27 сентября.

Окончательный состав озвучат 27 сентября.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание в расширенный состав национальной команды полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. По словам наставника команды, это еще ни о чем не говорит.

- Уровень игры Зиньковского позволил ему попасть в расширенный список сборной. Окончательный будет числа 27. Не надо иллюзий. Посмотрим, кто в этом списке останется, - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, Зиньковский первый раз получил вызов в сборную России. Последним до него из игроков «Крыльев» в национальную команду вызывали Александра Соболева.