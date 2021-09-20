Валерий Карпин прокомментировал вызов Зиньковского в сборную России

Окончательный состав озвучат 27 сентября. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание в расширенный состав национальной команды полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. По словам наставника команды, это еще ни о чем не говорит.

- Уровень игры Зиньковского позволил ему попасть в расширенный список сборной. Окончательный будет числа 27. Не надо иллюзий. Посмотрим, кто в этом списке останется, - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, Зиньковский первый раз получил вызов в сборную России. Последним до него из игроков «Крыльев» в национальную команду вызывали Александра Соболева.