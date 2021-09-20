В Самаре судебный пристав получил условный срок за мошенничество с использованием служебного положения

Приговор в законную силу не вступил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд отправили бывшего сотрудника ФССП по Самарской области, которого обвинили в мошенничестве и покушении на мошенничество в использованием служебного положения. Судебный пристав брал взятки от своей знакомой за оказания помощи в решении проблем с исполнительными производствами.

По версии следствия, в 2019 году осужденный получил от своей знакомой, представляющей интересы общества с ограниченной ответственностью «Новая компания» Комбинат школьного питания № 1, 13 200 рублей за оказание содействия в принятии сотрудниками отдела судебных приставов решений по исполнительным производствам, взыскателем по которым является указанная организация. Судебный пристав сообщил своей знакомой ложные сведения, что по исполнительным листам было осуществлено взыскание денежных средств.

В 2020 году экс-судебный пристав получил от той же знакомой еще 20 тысяч рублей за оказание содействия в снятии ограничения по исполнительному производству, должником по которому является ее сестра. Однако в отношении последней меры принудительного исполнения не применялись, и мошенник об этом знал. Завершить свой преступный умысел не удалось, так как судебного пристава задержали сотрудники ОЭБ и ПК У МВД России по городу Самаре в рамках проводимого оперативного эксперимента.

В настоящее время Промышленный суд Самары вынес мошеннику приговор по возбужденным уголовным делам. Бывший сотрудник ФССП по Самарской области получил 2 года и 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.