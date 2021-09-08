Коммунисты России рассказали о планах на избирательную кампанию

Коммунисты поделились своими планами Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В пресс-центре «Комсомольской Правды-Самара» в среду 8 сентября прошла встреча с представителями партии КПКР (Коммунистическая партия Коммунисты России). Председатель Центрального комитета, Максим Сурайкин рассказал, какие у него и его сторонников планы на ближайшее будущее.

В России и Самаре КПКР регулярно устраивают акции для простого народа постоянно, а не только в преддверии выборов. Долгое время они участвовали в выборах в Госудму, а в этом году наконец смогли участвовать в выборах в Самарской области. Если в Государственной думе от КПКР в этом году выдвинуто 393 человека (на 1 меньше, чем от Единой России), то в Самарской области Коммунисты России представили 78 кандидатов. Общая численность активных сторонников коммунистов насчитывает 50 тысяч человек. Как говорят представители партии – их люди не элита, а обычные граждане.

- Нашли люди – простые коммунисты. Врачи, учителя, юристы, порой мелкие хозяйственники. Нам важно, чтобы человек разделял идеи коммунизма. Если он их не поддерживает, то мы не будем выдвигать его кандидатом. Например, в Единой России я лично знаю троих человек, которые поддерживают коммунизм и ненавидят партию, в которой сидят. Но вынуждены это делать из-за высокой зарплаты. Мы же так не поступаем, - поделился откровением Максим Сурайкин.

КПКР настаивают на прозрачности, информация обо всех кандидатах есть на сайте ЦИК – там можно увидеть, что никто из них не обладает космическими капиталами и не врёт избирателям. В выборах в Госдуму Коммунисты России получили 10-й номер, а в региональных выборах стоят рядом – на цифре 9.