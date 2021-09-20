В Самарской области до 22 сентября 2021 года отопление дадут во всех социальных объектах

Тепло в дома в этом году придет намного раньше нормативных сроков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу отопления в социальные объекты и жилые дома региона. В настоящее время все муниципалитеты приступили к подаче тепла. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов сообщил, что к 22 сентября 2021 года все социальные объекты региона будут подключены к отоплению.

Сейчас в двух районах Самарской области - Волжском и Красноармейском, подключены к теплу практически 100% объектов. В целом в регионе подача отопления осуществлена в 68% детских дошкольных учреждений, 60% средних общеобразовательных учреждений, 33% учреждений дополнительного образования, 67% медицинских объектов, при этом отапливаются практически все стационары.

- Необходимо, чтобы тепло в дома и учреждения пришло как можно раньше, - поручил Дмитрий Азаров.

Напомним, глава региона принял решение о начале отопительного сезона раньше нормативных сроков 15 сентября. Небывалые сроки начала отопительного сезона в 2021 году в Самарской области связаны с минимизацией распространения сезонных простудных заболеваний, а также для комфорта жителей в период резкого похолодания.