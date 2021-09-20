В Самаре подсудимый оскорбил судью по видеозвонку

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд отдадут ранее судимого жителя Волгограда, который оскорбил судью во время видеоконференцсвязи. Мужчина участвовал в заседании суда, находясь в следственном изоляторе УФСИН по Самарской области.

По версии следствия, 9 апреля 2021 года обвиняемый, участвующий в судебном заседании по рассмотрению жалобы посредством видеосвязи из следственного изолятора УФСИН России по Самарской области, высказал в адрес судьи оскорбления, унижающие ее честь и достоинство, чем проявил неуважение к суду.

В отношении ранее неоднократно судимого жителя Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду». В настоящее время СУ СКР по Самарской области завершил расследование уголовного дела и передал все материалы в суд для рассмотрения по существу. Сотрудники ГУ МВД по Самарской области осуществляли оперативное сопровождение по данному уголовному делу.