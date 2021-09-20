Губернатор Самарской области провел совещание с представителями парламентских партий

Дмитрий Азаров выразил готовность к постоянному открытому и конструктивному диалогу со всеми политическими силами

20 сентября 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителями региональных отделений партий, набравших по предварительным итогам наибольшее количество голосов на минувших выборах. Стороны обсудили дальнейшие совместные планы по улучшению качества жизни жителей Самарской области.

- Я готов работать со всеми политическими партиями, и такой принцип в моей работе является определяющим, - акцентировал внимание участников встречи Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил также, что готов к конструктивному диалогу. У каждой партии есть проекты и предложения, которые можно успешно реализовать на территории Самарской области. Также глава региона поблагодарил руководителей партий за честную борьбу в прошедших выборах.

Руководители парламентариев отметили, что значительных нарушений на избирательных участках замечено не было, выборы прошли на высоком уровне. Однако поступило предложение отказаться от трехдневного голосования, так как члены избирательных комиссий устают от напряжения. Напомним, в этом году голосование проводилось в три дня из-за пандемии, чтобы сократить количество людей на участках одновременно.