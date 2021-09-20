Жителей Самарской области могут обокрасть с помощью поддельных сертификатов о вакцинации

Полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Самарской области провели мероприятие по профилактике мошенничеств, связанных с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Поддавшись на уговоры аферистов, жители Самарской области могут лишиться не только сбережений, но и потерять свои персональные данные и информацию о банковских счетах.

- Мошенники предлагают провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса, услуги по дезинфекции домов и квартир. Цель такого визита – квартирная кража, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Также стать жертвой мошенников могут граждане, которые обращаются в частные фирмы, которые предлагают к продаже поддельные ПЦР-тесты, фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации от COVID-19.

Полицейские просят жителей региона быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Особое внимание нужно уделять своим пожилым родственникам, которые наиболее часто становятся жертвами аферистов.