Самарские студенты устроили стихийный мемориал на Ладье в память о погибших в Пермском университете

В Самаре студенты выразили соболезнования родным и близким погибших в Пермском университете. Фото: vk.com/mso63

20 сентября 2021 года в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла жуткая трагедия – убийца устроил стрельбу прямо во время занятий в вузе. В результате ЧП погибли шесть пермских студентов, еще 28 человек получили ранения. В память о погибших самарские студенты за несколько часов организовали стихийный мемориал на набережной в Самаре возле Ладьи.

Самарцы искренне выразили соболезнования. Фото: vk.com/mso63

В социальных сетях появились фотографии с самарской набережной. Сотни студентов принесли свечи и цветы, чтобы почтить память о погибших и выразить соболезнования родным и близким пермских студентов.

Сотни самарцев пришли почтить память. Фото: vk.com/mso63

- В связи с произошедшей сегодня трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, - написали в официальной группе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

На фотографиях, которые были опубликованы в группе Молодежи Самарской области, самарцы со слезами на глазах оставляют цветы у Ладьи. Жители Самары искренне выразили соболезнования в связи с произошедшей трагедией.