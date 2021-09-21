«Единая Россия» предварительно набрала более 48% голосов на выборах – 2021

Партия сформирует фракцию конституционного большинства в новом составе нижней палаты парламента

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак озвучил предварительные итоги выборов – 2021, которые прошли 17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам обработки 80% протоколов набирает более 48% на выборах в Госдуму. Это дает ей 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест получают одномандатники.

- Партия сформирует фракцию конституционного большинства в новом составе нижней палаты парламента. Фракция «Единой России» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем наполовину, - сказал Андрей Турчак.

Партия получила высокие результаты в Поволжье, на Урале, в Центральном Федеральном округе, на Юге России и на Северном Кавказе. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев, которые не остались равнодушными и отдали свой голос на выборах.

- Благодарен каждому, кто пришел на избирательный участок. Уверен, что мы вместе выбрали достойных депутатов, которые будут работать честно на благо людей, - отметил губернатор Самарской области.