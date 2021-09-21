Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

Эксперты из регионов России, Австрии и Чехии обсудят актуальные вопросы по выработке эффективных мер изменения законодательства по хеджированию правовых рисков и улучшению инвестиционного климата.

Организаторами форума выступают Поволжский банк Сбербанка, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Самарский государственный экономический университет. Практикующие юристы, экономисты, преподаватели ведущих вузов Поволжья, представители адвокатского и нотариального сообщества поговорят о наиболее успешных примерах развития компаний через призму социальной и экологической ответственности, корпоративного управления, проблематику, связанную с использованием правовых институтов для бизнеса в ковидный и постковидный период.

- Правовые основы – неотъемлемая часть любой банковской системы. И крайне важно, чтобы они развивались и соответствовали изменяющемуся миру. Уже третий год Правовой банковский форум в Самаре становится площадкой, на которой мы обсуждаем юридические вопросы банковской отрасли с ведущими экспертами из разных стран мира. Идеи, которые рождаются в ходе обсуждений, в будущем могут усовершенствовать правовую регуляцию банковской сферы в нашей стране, - отметила Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.

Работа форума пройдет по 4 секциям: «Гражданское право и процесс», «Уголовное право и процесс», «Правовые аспекты работы с проблемными активами» и «Финансовое право. Банковское право. Международное право. Комплаенс». Особое внимание на форуме будет уделено темам: «ESG политика компаний: практика, возможности, прогресс» и «Развитие новых правовых институтов для бизнеса в постковидный период». Именно им будут посвящено две панельные дискуссии.

Программу Форума можно посмотреть на сайте pravobank.ru.