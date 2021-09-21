Самарский речной порт не соблюдал требования законодательства

Счетная палата нашла ряд нарушений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Счетная палата Самарской области провела анализ использования акционерным обществом «Самарский речной порт» вложений Самарской области с 2018 по истекающий 2021 год. В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений и недостатков.

АО «ПОРТ САМАРА», являясь одним из основных поставщиков песка, не было признано победителем ни одним из организаторов конкурсных процедур, что создает возможность перепродажи третьими лицами песка. Как следствие, вывоз песка с территории речного порта покупателями осуществляется фактически без оформления сопроводительных документов

В ходе анализа правомерности начисления заработной платы и выплат, произведенных работникам Общества за проверяемый период, установлены факты наличия необоснованных и неправомерных выплат работникам АО «ПОРТ САМАРА», - выявили в Счетной палате Самарской области.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой Сызранским филиалом Общества, установлено отсутствие со стороны АО «ПОРТ САМАРА» контроля за деятельностью филиала.

По итогам контрольного мероприятия в адрес АО «ПОРТ САМАРА» вынесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Самарской области, в Самарскую Губернскую Думу.