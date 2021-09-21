В Красном Яру до конца 2021 года достроят детсад на 250 мест

Строительство трехэтажного здания детсада приближается к завершению

В Самарской области завершается строительство еще одного дошкольного учреждения по нацпроекту «Демография». До конца года в селе Красный Яр введут в эксплуатацию детский сад на 250 мест, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

Рабочие закончили монтаж несущих конструкций трехэтажного здания. Сейчас они занимаются кладкой наружных стен и внутренних перегородок. В процессе — штукатурка второго этажа, прокладка инженерных коммуникаций, установка окон и витражей. Кроме того, продолжается благоустройство прилегающей территории. На ней появятся 12 площадок с теневыми навесами для каждой группы, а еще две общие игровые зоны.

Детсад будет рассчитан на 250 детей (80 из них — малыши ясельного возраста), в том числе на ребят с ограниченным возможностями здоровья. В цоколе здания разместят тепловой пункт, прачечную и технические помещения. На остальных этажах — музыкальный и физкультурный залы, комнаты обучения, кабинеты логопеда и психолога. Также в учреждении оборудуют лифт.

Планируется, что детсад откроется до конца 2021 года. В октябре администрация Красноярского района намерена привести в порядок подъездную дорогу к нему.