Самарский певец Андрей Макаров может получить шанс спеть с Сергеем Жуковым на открытии бара «Руки Вверх»

Андрей Макаров из Самары давно мечтает спеть с любимым артистом

В Самаре 26 сентября 2021 года состоится официальное открытие бара «Руки Вверх» на Волжском проспекте, 19. Уличный музыкант и давний поклонник культовой группы 90-х давно мечтает спеть со своим кумиром Сергеем Жуковым. Теперь мечта Андрея Макарова может осуществиться.

- Я прошел в полуфинал, еще на один шаг ближе к своей мечте. 23 сентября 2021 года в баре пройдет финал конкурса, победитель которого сможет спеть на одной сцене с самим Сергеем Жуковым, - написал Андрей Макаров на своей странице в социальных сетях.

21 и 23 сентября в баре «Руки Вверх» состоится полуфинал и финал конкурса. Андрей Макаров просит своих подписчиков прийти и поддержать его на пути к своей мечте.