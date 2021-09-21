В Самарской области завершен третий этап надвижки пролета моста через Волгу

Надвижка пролетных строений Волжского моста идет с двух сторон

В Самарской области завершили третий этап надвижки пролетного строения моста через Волгу, который входит в состав обхода Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рабочие выполняют надвижку с двух сторон. Пока пройдены три этапа: на левом берегу обустроили один пролет, на правом — два. Именно на правом берегу Волги строители «прошли» еще 156 метров над водой и достигли третьей русловой опоры моста. Отметим, что общая длина мостового перехода составит 3,7 км. Подрядчику предстоит обустроить 26 опор и 25 пролетных строений.

Параллельно на объекте идут и другие работы. К примеру, на подходе к мосту строители возводят путепровод. Он войдет в состав дороги Тольятти — Ягодное — Подстепки. К настоящему времени рабочие установили 4 опоры и начали монтировать балки пролетного строения. На скоростной магистрали обхода Тольятти стартовала укладка нижнего слоя дорожного покрытия. Кроме того, на объекте продолжаются земляные работы, переподключение магистральных газопроводов, монтаж бортового камня, укрепление откосов, возведение 37 искусственных сооружений.

Планируется, что обход Тольятти разгрузит плотину Жигулевской ГЭС и жилые кварталы, а также повысит транспортную доступность технопарка «Жигулевская долина».