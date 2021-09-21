Из Самары в Ереван появится дополнительный прямой рейс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре откроются дополнительные авиарейсы из Самары в Ереван.Их будет выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщили представители авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, уже открыты продажи билетов на рейсы в столицу Армении из Самары, а также из Краснодара и Ростова-на-Дону. Сами прямые рейсы откроются в начале октября.

- Одновременно Red Wings запустит рейсы в эти города из Москвы, чтобы москвичи могли летать в Ереван с удобной пересадкой, - пояснили в авиакомпании. - Время стыковки между рейсами Red Wings в аэропортах Краснодара, «Платов» и «Курумоч» составит от полутора до двух с половиной часов.

В авиакомпании также сообщили, что все рейсы будут выполняться Airbus 320. Вместимость этих самолетов составляет 180 пассажиров.

Рейсы Москва – Самара – Ереван и Ереван – Самара – Москва будут выполняться по четвергам, начиная с 7 октября.