Самарскую религиозную группу, которую выявила ФСБ, официально признали террористической

В 2016 году в молельном доме задержали более 50 приверженцев религиозной группы / Фото: УФСБ по Самарской области

Религиозную группу «Джамаат Красный Пахарь», которую пять лет назад накрыли силовики, официально признали террористической. Ее деятельность запрещена на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

В организацию входили более 50 человек. Местом их сбора был молельный дом в Красноглинском районе Самары. В апреле 2016 года туда наведались силовики. Всех приверженцев «Джамаата Красный Пахарь» задержали.

При обыске в доме были найдены религиозная литература и самодельное взрывное устройство. Последнее ликвидировали на месте.

- Шестеро членов ячейки осуждены за совершение преступлений террористической направленности, четверо – ликвидированы в результате боевых действий на Ближнем Востоке, - сообщили в ФСБ.

В августе 2020 года Красноглинский районный суд Самары признал литературу, найденную в молельном доме, экстремистской. А в июле 2021-го группировку признали террористической.