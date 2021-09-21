Дмитрий Азаров потребовал ускорить подачу тепла в дома жителей Самарской области

Губернатора не устроили темпы подачи тепла в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал ускорить подачу тепла в дома. Такое поручение он дал главам муниципалитетов во вторник, 21 сентября, на заседании оперштаба.

Отопительный сезон в регионе стартовал 16 сентября. За это время в Тольятти начали отапливать все медицинские учреждения. Подключены более 300 домов из 2 306. Полностью обеспечить жителей теплом планируется в субботу.

В Самаре подключили все стационары и 270 поликлиник (это больше 70%), 95% школ. Пока без тепла остаются 6 детских садов, которые находятся на первых этажах жилых домов. Скоро батареи нагреются и там. Глава региона поручил решить задачу по адресам, где расположены соцобъекты, не позднее завтрашнего дня.

Что касается жилого фонда, то в Самаре поступает тепло в 2 135 домов из 10 254. Это 20,8%. Еще в 600 домах нагреются батареи до конца дня. По словам главы города Елены Лапушкиной, ежедневно планируется подключать по 900 домов. Однако такие темпы не устроили губернатора.

- Я точно знаю, что можно подключать по две тысячи домов. У вас мощности позволяют это сделать. Жалоб уже немало. Не знаю, могут ли до вас люди достучаться, но я обращения вижу, - отметил Дмитрий Азаров.

Он поручил увеличить темпы подачи тепла в дома. При необходимости городу будет помогать министерство ЖКХ. Также губернатор попросил глав всех муниципалитетов лично координировать работу ответственных структур.