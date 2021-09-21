В Самаре качество питьевой воды проверяют по 50 показателям

Перед употреблением воду лучше оставить на 10-15 минут в открытой емкости / Фото: РКС-Самара

Ресурсники рассказали, как в Самаре проходит очистка и подготовка питьевой воды к подаче в дома. Как оказалось, специалистам приходится проводить проверку по более чем 50 показателям. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Ежедневно пробы воды берут из Волги, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети. При очистке воды применяют специальные реагенты: хлор и гипохлорит натрия. Они необходимы для обеззараживания воды и ее защиты от повторного загрязнения при доставке потребителю.

В компании отмечают, что вода, которая поступает в дома самарцев, полностью безопасна. Она соответствует всем нормам и требованиям. Также специалисты рассказали, как правильно пить воду из-под крана. Перед употреблением ее необходимо подержать в открытой емкости в течение 10-15 минут. Этого времени хватит, чтобы улетучились все хлорсодержащие соединения.