Старшину роты летного училища в Сызрани осудили за вымогательство денег у сослуживцев

Суд назначил старшине 4 года лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор врио старшины роты авиационного факультета сызранского летного училища (филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»). Его признали виновным в четырех эпизодах превышения полномочий, в пяти вымогательствах и в одном случае оскорбления военнослужащего. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Согласно материалам дела, старшина «кошмарил» своих курсантов и сослуживцев с октября 2019-го по март 2021 года. К примеру, в один из дней он построил учебную группу в умывальной комнате и вылил на голову одного из молодых людей спиртосодержащую жидкость и питьевой йогурт. После этого обвиняемый ударил его пластиковым тазом.

В другой раз старшине не понравились высказывания одного из курсантов, и он пять раз ударил того в грудь и два раза — по бедру. От кулаков мужчины пострадал и еще один учащийся. Причина — командир роты нашел у парня мобильный телефон, которым запрещено пользоваться в училище.

Кроме того, старшина несколько раз вымогал деньги у своих сослуживцев. Суммы были разные — от 5 до 15 тысяч рублей. Кому-то обвиняемый угрожал разбить телефон, кого-то грозился избить. Также он заставлял делать ставки, а затем передавать ему деньги.

В сентябре 2021 года военнослужащий предстал перед судом. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, к этому времени мужчина добровольно возместил потерпевшим ущерб и принес им извинения. Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а еще штраф в 30 тысяч рублей.