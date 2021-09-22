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Здоровье22 сентября 2021 7:20

Названы районы-лидеры Самарской области по вакцинации от коронавируса

Уровень вакцинации там превышает 90%
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области прививки от COVID-19 сделали почти 1,1 млн человек

В Самарской области прививки от COVID-19 сделали почти 1,1 млн человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. Защиту поставили почти 1,1 млн человек. При этом более 1,03 млн из них полностью завершили вакцинацию. Об этом стало известно 21 сентября на заседании оперштаба.

Исполнение плана вакцинации в Самарской области — 54,33%. Это выше среднероссийского показателя примерно на 5%. Активнее всего прививки делают в Камышлинском, Хворостянском, Елховском и Исаклинском районах. Там уровень вакцинации превышает 90%.

Отметим, сейчас в регионе прививают не только от COVID-19, но еще и от гриппа. Поступило уже 563 150 доз вакцины. От сезонного заболевания защитились свыше 100 тысяч жителей Самарской области.