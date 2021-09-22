Легенды «Крыльев Советов» и «Зенита» сыграют на «Металлурге» в Самаре

Ветераны "Крыльев" и "Зенита" проведут товарищеский матч в субботу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В субботу, 25 сентября, в Самаре пройдет встреча легенд российского футбола. На стадионе «Металлург» в 14:30 состоится матч ветеранов «Крыльев Советов» и питерского «Зенита», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Игру устроят прямо перед матчем 9 тура РПЛ «Зенит» - «Крылья Советов», который пройдет в Санкт-Петербурге вечером того же дня. Встреча приурочена к 110-летию самарского футбола и к 70-летию игры между этими командами.

За «Крылья» сыграют: Анатолий Фетисов, Сергей Марушко, Виктор Развеев, Андрей Ермолаев, Василий Мазур, Максим Носов, Александр Орешников, Равиль Валиев, Рустям Фахрутдинов, Александр Иванушкин, Андрей Резанцев, Станислав Федотов, Владимир Филиппов, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев, Евгений Гецко, Александр Юткин, Сергей Корчагин, Олег Гордеев, Азгат Галлиулов.

Состав «Зенита»: Сергей Свиридонов, Юрий Сторчак, Юра Оганнисян, Денис Угуров, Владимир Клементьев, Сергей Дмитриев, Андрей Плетнев, Сергей Протасов, Иракли Гегечкори, Александр Канищев, Александр Захариков, Дмитрий Баранник, Константин Лепехин, Александр Спивак, Андрей Мананник, Аркадий Афанасьев, Юрий Желудков.

Вход свободный.