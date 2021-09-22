В Борском районе локализован крупный пожар

Пожарные локализовали возгорание на площади 300 кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 21 сентября, в Борском районе произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на улице Светлой, 2а в селе Борское. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов на пульт дежурного поступил в 23:37. Вскоре пожарные уже были на месте. Они установили, что загорелся одноэтажный частный жилой дом и надворные постройки. Площадь, охваченная пламенем, составила 300 кв. м. Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2.

Пожарные локализовали возгорание в 00:45 22 сентября. В тушении задействованы 48 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 5 сотрудников и 2 спецмашины.

Обошлось без пострадавших. Причины ЧП устанавливаются.