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Происшествия22 сентября 2021 8:22

Житель Сызрани заплатил 4,6 млн рублей за вырубку 92 сосен

Суд назначил «черному лесорубу» условный срок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина так и не признал свою вину в незаконной вырубке деревьев

Мужчина так и не признал свою вину в незаконной вырубке деревьев

Фото: Олег Укладов

Шигонский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Сызрани. Мужчину признали виновным в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сызранец с июля по сентябрь 2020 года спилил 92 сосны. Деревья росли в полезащитной лесополосе в районе села Камышенка Шигонского района. Ущерб от действий «черного лесоруба» составил 4,6 млн рублей.

На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, в бюджет Шигонского района с жителя Сызрани взыскали всю сумму ущерба.