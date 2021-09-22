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Спорт22 сентября 2021 8:44

Хоккеисты ЦСК ВВС потерпели шестое поражение подряд

«Летчики» дома уступили «Южному Уралу»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарские хоккеисты проиграли гостям из Орска со счетом 1:3 / Фото: ХК ЦСК ВВС

Самарские хоккеисты проиграли гостям из Орска со счетом 1:3 / Фото: ХК ЦСК ВВС

Во вторник, 21 сентября, в Самаре прошел матч очередного тура ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ХК ЦСК ВВС на своей площадке принимал «Южный Урал» из Орска. Обыграть соперника «летчикам» не удалось.

Счет был открыт на 13-й минуте матча. Шайбу в ворота самарцев отправил защитник гостей Журавлев. Во втором периоде игроки ЦСК ВВС сравняли счет. Выбиться в лидеры самарцы не смогли. На 38-й минуте уральцы забили второй раз. Еще одну шайбу они забросили на последних секундах встречи.

Таким образом, «летчики» проиграли гостям из Орска со счетом 1:3. Это уже шестое поражение самарской команды подряд. Главный тренер ХК ЦСК ВВС Андрей Кирдяшов на послематчевой конференции извинился перед болельщиками за такое начало сезона. Он отметил, что команда будет трудиться над тем, чтобы исправить ситуацию.