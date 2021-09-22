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Общество22 сентября 2021 9:14

В аэропорту Курумоч уничтожили почти 300 кг орехов, фруктов и специй

Подкарантинную продукцию нашли в багаже пассажиров из ближнего зарубежья
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрещенные товары уничтожили под контролем специалистов Россельхознадзора

Запрещенные товары уничтожили под контролем специалистов Россельхознадзора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пытались ввезти запрещенные товары. Подкарантинную продукцию обнаружили у пассажиров аэропорта Курумоч, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Подозрение вызвал багаж 117 человек, которые прилетели из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана. У них нашли 297,38 кг орехов, фруктов, сухофруктов, круп, сушеных трав, специй, чая и части растений. Все это является подкарантинной продукцией и запрещено к ввозу в Россию.

Данные продукты у авиапассажиров забрали. После этого все изъятое уничтожили под контролем специалистов Россельхознадзора.