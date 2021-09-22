В Жигулевске росгвардейцы в поисках магазинного вора нашли в кустах наркомана

"Любитель природы" пытался сбежать, но его все-таки задержали / Фото: Росгвардия Самарской области

В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчину нашли в кустах неподалеку от школы, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Началось все с того, что кто-то незадолго до полуночи обокрал один из магазинов города. Ориентировку на преступника передали экипажу вневедомственной охраны. Росгвардейцы отправились на поиски воришки. Вскоре они заметили в кустах спрятавшегося мужчину. Правоохранители решили проверить, не его ли они ищут. «Любителем природы» оказался наркоман. Его поймали прямо во время употребления запрещенных веществ.

Мужчина уже приготовил шприц и пакетик с «синтетикой», как его уединение нарушили росгвардейцы. Бросив все на землю, он кинулся наутек. Далеко убежать ему не удалось. Патрульные задержали нарушителя и передали коллегам из полиции.

Экспертиза показала, что в пакетике находился синтетический наркотик массой почти 1,5 г. В отношении жителя Жигулевска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до 3 лет лишения свободы.