В Самаре на набережной презентовали спектакль-пробежку «Берег Вавилона»

Спектакль "Берег Вавилона" создан в рамках проекта "Рупор 63" / Фото: Юрий Волков

Самарский режиссер Никита Славич представил спектакль-пробежку «Берег Вавилона». Премьера прошла на набережной Волги в рамках резиденции управления проектами оригинальной режиссуры «Рупор 63».

Вместе с Никитой Славичем над проектом работали магистранты института культуры и актриса молодежного драмтеатра «Мастерская» Ольга Царева. Команда сделала аудиоспектакль-пробежку. Участники слушают звук, а затем повторяют то, что показывают перформеры. Всего в постановке пять остановок для совместного творчества.

- Когда я репетировала в последний раз, бежала по набережной в наушниках, то даже не задыхалась, а в конце почувствовала облегчение. Подумала о своей стране и городе, в котором я живу. Для меня этот спектакль — вызов самой себе, преодоление, - рассказала Ольга Царева.

Напомним, «Рупор 63» — это конкурс, реализованный при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект позволяет молодым режиссерам воплощать в жизнь свои самые смелые замыслы.