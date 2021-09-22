В Самаре 24 сентября 2021 года распределят свободные места в детсадах

Распределение мест пройдет в автоматизированном порядке Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В пятницу, 24 сентября, в Самаре в очередной раз распределят свободные места в детских садах на 2021-2022 учебный год. Этот процесс пройдет в автоматизированном порядке, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Родителей малышей просят до 23 сентября включительно проверить данные, указанные в заявлениях. Это можно сделать на портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»). В случае обнаружения неточностей необходимо обращаться в МФЦ.

О предоставлении места сообщат сотрудники детсада. Также результаты распределения можно узнать самим с помощью указанных выше сайтов. Родителям нужно будет подтвердить свое согласие в письменном виде. На это дается 10 рабочих дней. Обращение необходимо направлять в дошкольное учреждение. А в случае несогласия с предоставленным местом — в МФЦ.