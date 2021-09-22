Самарцам предлагают начать октябрь с театра оперы и балета

Зрителей ждет много ярких представлений Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский академический театр оперы и балета готов порадовать гостей и жителей города новыми постановками. Афиша на октябрь уже готова. Представления адаптированы для семейного просмотра, сопровождаются приятной музыкой и интересными сюжетными линиями. Журналисты "КП-Самара" узнали, что в ближайшем месяце в САТОБе можно посмотреть.

3 октября в 11:00 и 14:00 - детская музыкальная сказка "Золотой ключик" (0+). Невероятная история про всем известного Буратино и его приключения.

5 октября в 18:30 - балет-феерия "Щелкунчик" (6+). Постановка про забавную куклу по имени Щелкунчик. Еше один классический герой сказок.

9 октября в 11:00, 23 октября в 12:00 - мюзикл для детей "Бременские музыканты" (0+). Легендарный мюзикл, созданный по мотивам одноимённой сказки братьев Гримм, рассказывает об увлекательных приключениях друзей-музыкантов: молодого Трубадура, Осла, Пса, Кота и Петуха.

16 октября в 11:00 и 14:00 - музыкальная комедия "Волшебная лампа Аладдина" (6+). Здесь зрителям предстоит следить за приключениями Алладина и джинна из волшебной лампы!

17 октября в 12:00 и 18:30 - опера "Сказка о царе Салтане" (6+). Знакомые нам с детства образы - Царь Салтан, Князь Гвидон, Милитриса, баба Бабариха, прекрасная Царевна-Лебедь, Шмель - получили у композитора Николая Римского-Корсакова выразительные музыкальные характеристики.

24 октября на Малой сцене в 12:00 и 14:00 - музыкальная сказка о Самарском крае "Сказочный ларец" (0+). В мире и согласии жили народы Поволжья в средние века. Но однажды на крепость Самару напали разбойники во главе с атаманом и похитили невесту воеводы Машу. В поисках возлюбленной Иван встретит много замечательных людей разных национальностей, каждый из которых в чём-то волшебник...

Билеты от 200 рублей в продаже в кассах города и театра, а также на сайте opera-samara.net.