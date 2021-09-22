«Мягкий кинотеатр» в Самаре приглашает на премьеру фильма «Клаустрофобы 2: лига выживших»

Одними из первых вы сможете посмотреть фильм в Мягком кинотеатре

23 сентября 2021 года в прокат выходит продолжение фильма ужасов Адама Робитела. «Клаустрофобы 2: лига выживших» обещает быть таким же захватывающим, как и первый фильм, снятый в 2019 году. В Самаре «Мягкий кинотеатр» в ТЦ «Гудок» приглашает горожан посмотреть фильм в комфортном зале одними из первых.

По сюжету, выжившие в первой части Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их проходить чудовищные квесты. Однако вместо мучителей, они встречают еще четырех победителей прошлых испытаний, и все они вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

Возрастное ограничение 16+. Билеты в приложении appmsk.comfortkino.ru и на сайте кинотеатра.