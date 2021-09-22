Видеоблогер показал, как выглядят полуразрушенные казармы Линдова городка в центре Самары с высоты

Состояние дореволюционного здания оставляет желать лучшего. Фото: скрин видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин опубликовал снятое с высоты видео полуразрушенных казарм Линдова городка. На нем видно, в каком состоянии находится дореволюционное трехэтажное здание сейчас.

Речь идет об одном из немногих сохранившихся зданий военных казарм бывшего Линдова городка – дореволюционного военного поселка в районе современного Московского шоссе и ул.Мичурина. Первые казармы городка были построены в конце 19 века, однако трехэтажные казармы из красного кирпича возвели уже после 1910 года. Военный городок стал называться Линдовым в честь революционера Гавриила Линдова (Лейтейзена) В советское время здесь располагался 4-й ГПЗ, казармы использовались для заводских нужд.

Сейчас от бывшего военного комплекса сохранились только единицы зданий. На четырехминутной записи можно разглядеть состояние бывшей трехэтажной казармы за ИТ-центром около бизнес-центра «Скала» во всех подробностях. У здания полностью отсутствует одна стена. Однако внутри кабинетов, в которые были переоборудованы казармы в заводские времена, местами даже сохранились остатки мебели.

Напомним, сейчас обсуждаются планы застроить пустующую часть территории 4 ГПЗ небоскребами. Однако речь идет о другом участке.