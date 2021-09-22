В Кинельском районе отремонтировали дорогу и мост через Падовку

Трассу привели в порядок по дорожному нацпроекту / Фото: Дороги Самарской области Фото: vk.com

В Кинельском районе отремонтировали дорогу Чубовка — Сырейка — Обводная Самары. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок 12-километровый участок трассы.

Дорожники восстановили дорожное полотно, построили 2,5 км нового тротуара. Также они подлатали мост через реку Падовку, по которому проходит маршрут школьного автобуса. В селе Чубовка появился пешеходный переход. Его обустроили с двух сторон в районе автобусной остановки.

Кроме того, в рамках ремонта подрядчик установил 243 дорожных знака и 0,5 км барьерного ограждения, обновил 4 остановки и нанес на проезжую часть разметку. Для этого использовался термопластик.