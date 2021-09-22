Следователи начали проверку после того, как в Тольятти женщина избила дочь на глазах у прохожих

Делом занялся Следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники Следственного комитета начали проверку после того, как на сайте "КП-Самара" мы сообщили о возможном факте насилия над ребенком.

Вечером 20 сентября возле жилого дома на ул.Мира, 150 на глазах у прохожих нетрезвая женщина несколько раз ударила маленькую девочку по голове, от чего ребенок упал. Крики привлекли внимание прохожих, которые пригрозили вызвать полицию. В ответ услышали поток брани.

Волонтеры предположили, что на видео - 28-летняя Екатерина, у нее 4 детей и криминальное прошлое. Так это или нет, теперь предстоит установить следователям.

Сегодня в региональном СК сообщили о начале проверки по этому поводу. Ее ведут сотрудники Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области. Первым делом они пытаются разыскать всех свидетелей произошедшего.

Если вы были очевидцем этих событий, обращайтесь непосредственно в отдел по адресу: г. Тольятти, ул. Садовая, 57

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