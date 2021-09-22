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Общество22 сентября 2021 14:52

Самарская область подарила 10 миллионов рублей Нижнему Новгороду

Деньги будут потрачены на строительство деревянного амфитеатра на набережной
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Выделенные деньги потратят на украшение города. ФОТО: gipernn.ru

Выделенные деньги потратят на украшение города. ФОТО: gipernn.ru

Самарская область выделила из бюджета субсидию в размере 10 миллионов рублей Нижнему Новгороду. Об этом сообщает сайт gipernn.ru. Финансовая поддержка будет потрачена на строительство деревянного амфитеатра, который установят на набережной между Канавинским мостом и местом слияния Оки и Волги.

Первый амфитеатр открылся прямо на стрелке рек, облагораживание города приурочено к празднованию 800-летия столицы Нижегородской области.

Денежная субсидия предусмотрена госпрограммой «Развитие культуры и туризма Нижегородской области», деньги потратят на украшение города и проведение праздничных мероприятий.