В Самарской области «Единая Россия» подтвердила лидерство по итогам выборов

Выборы в Самарской области подтвердили лидерство "Единой России" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Партия «Единая Россия» в Самарской области подтвердила лидерство в регионе. По итогам выборов в Госдуму и областной парламент партия ощутимо обошла своих политических конкурентов сохранила конституционное большинство. Победу «ЕР» прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Инсомар», политолог Виктор Потуремский.

Эксперт оценил результаты выборов и отметил – «партия власти» остается главной политической силой как в Самарской области, так и в целом по стране.

- «Единая Россия» подтвердила свои лидерские позиции, и в условиях пандемийного кризиса это дорогого стоит, - пояснил эксперт. – За рубежом большинство партий власти понесли ощутимые потери, некоторые и вовсе потеряли лидирующие позиции. На этом фоне успех «Единой России» выглядит особенно внушительным.

Политолог подчеркнул, что выборы легитимны, а основную роль в успехе «Единой России» в регионе сыграл губернатор Дмитрий Азаров.

- Желание губернатора возглавить региональный список избиратели поддержали, и это позволило «ЕР» показать столь достойный результат, - пояснил Виктор Потуремский.