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Общество22 сентября 2021 16:04

Самарские архитекторы собирают средства на «Башню терпения». Что это такое

Прозрачную башню хотят наполнить обломками реальных деревянных домов
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Вот таким увидели молодые ребята собирательный образ самарской архитектуры. Фото: соцсети

Вот таким увидели молодые ребята собирательный образ самарской архитектуры. Фото: соцсети

Самарские архитекторы собирают средства на строительство «Башни терпения». С таким призывом к неравнодушным землякам ребята обратились в социальных сетях.

- «Башня терпения» - собирательный образ сегодняшней самарской архитектуры,- объясняет в соцсетях архитектор Рената Насыбуллина. – Это действительно будет самая настоящая башня из прозрачного материала. Внутри она будет наполнена обломками реальных самарских деревянных домов, которые недавно снесли. В их числе – и объекты культурного наследия.

Таким образом авторы идеи хотят привлечь внимание к ситуации, которая в Самаре творится с объектами наследия.

- Башня поедет на большой архитектурный фестиваль «ЗОДЧЕСТВО», который пройдет в Манеже с 1 по 3 октября, - объясняют авторы идеи. - Будет на фестивале и глава Самары Елена Лапушкина, так что мы надеемся еще раз привлечь внимание горадминистрации.

На реализацию идеи ребятам потребуются деньги, которые авторы идеи сейчас собирают у неравнодушных самарцев. Сбор разделили на три этапа. Деревянные обломки домов с помощью «Том Сойер Феста» ребята уже собрали. Сейчас объявили сбор на материалы. На это требуется 82 тысячи рублей.

- Тем, кто пожертвует 1000 рублей и более, мы отправим красивую открытку в любой город, - обещают организаторы.

Поддержать проект можно здесь.